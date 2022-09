Ce programme de développement, baptisé EU HYDEF – acronyme de "EUropean HYpersonic DEFense Interceptor" – implique 14 entreprises européennes représentant sept pays. Réunies en consortium et emmenées par le groupe espagnol Sener, ces sociétés ont été sélectionnées en juillet par le Fonds européen de défense (FED) pour mener durant 36 mois des travaux de développement qui devraient déboucher à terme sur la validation d’un concept d’intercepteur de missiles hypersoniques – une menace croissante.

Un projet de 110 millions€

Au total, le projet représente un budget de 110 millions€, dont 100 millions€ sont financés par le FED, a indiqué le CEO du groupe Sonaca, Yves Delatte, devant la presse. À titre individuel, l’entité carolo investira 7 millions€: 6,3 millions€ provenant du FED et 700 000 € fournis par la Défense dans le cadre du plan Star (pour "Sécurité & Service, Technologie, Ambition, Résilience") approuvé cet été par le gouvernement et par le parlement et qui réserve, selon Ludivine Dedonder (PS), un montant de 1,8 milliard€ pour la recherche et le développement au profit des entreprises du secteur.

Diversification

Sonaca sera chargé du développement de l’ensemble de la structure des différents étages de l’intercepteur. Une équipe de sept ingénieurs y travaillera avec l’appui d’universités, de centres de recherche et de PME belges. Ils devront notamment développer des matériaux résistant aux hautes températures et suffisamment légers pour assurer la manœuvrabilité de l’intercepteur.

"Par rapport à des missiles balistiques conventionnels, les missiles hypersoniques ont la particularité d’avoir une trajectoire non prévisible par avance. Le contre-missile que nous allons tenter de développer devra être capable d’adapter sa trajectoire", a indiqué Yves Delatte. Il a souligné le caractère très ambitieux du programme, dans un contexte où les grandes puissances – dont la Russie et la Chine – ont entamé une course aux missiles hypersoniques.

Le CEO a par ailleurs rappelé la volonté de la Sonaca de travailler à la diversification de ses activités dans des métiers à forte valeur ajoutée, comme la défense et le spatial, en plus de ses activités en matière d’aviation civile.