Grande fête du bien-être animal, ce dimanche 2 octobre, à Charleroi

C’est une problématique transversale, dans la société actuelle, que Charleroi a prise à bras-le-corps il y a déjà plusieurs années. Le bien-être animal jouit d’ailleurs de son Conseil consultatif, au sein de la plus grande ville de Wallonie. L’échevine de tutelle, Alicia Monard, n’hésite pas à l’affirmer: "Je suis et de celles et ceux qui pensent que les animaux de compagnie ont une importance capitale dans l’équilibre de nos sociétés. Comblant souvent le vide affectif des personnes âgées, ils sont aussi un facteur d’éveil et d’équilibre pour les enfants, une source de bonheur pour les familles et de relations sociales harmonieuses dans la cité". Ce dimanche 2 octobre, la Ville et son CCBEA (Conseil consultatif du bien-être animal) passent donc de l’intention et de la réflexion à l’action: dès 10 heures du matin, le parc Depelsenaire, le long du Palais de Justice et de l’avenue Général Michel, accueillera les amoureux des animaux, avec leurs compagnons à poils, plumes ou écailles, à zéro, deux ou quatre pattes. Le premier grand moment aura lieu dès 10 heures 15: la brigade canine de la Zone de Police de Charleroi organisera une grande démonstration d’obéissance. Par la force des choses, les chiens seront particulièrement à l’honneur et les bienvenus, tenus en laisse pour d’évidentes raisons logistiques.