Charleroi: Arris, la régie communale autonome qui a toujours fait comme ça… et ça pose problème

L’année précédente déjà, le fonctionnaire avait émis une réserve quant au remboursement de l’abonnement de parking de la directrice, alors qu’aucun des agents communaux en fonction dans l’intra-ring de Charleroi, ni même les mandataires, ne bénéficie d’un tel avantage. Loin de rectifier le tir, le conseil d’administration a élargi la mesure: ce sont désormais les quatre travailleurs de cette RCA, pour un total de 3,1 temps pleins, qui profitent du paiement de leur carte parking.

Au conseil communal, les chefs de groupe MR Nicolas Tzanetatos et PTB Pauline Boninsegna ont déploré cette décision qui crée une discrimination au sein de la fonction publique locale. L’abonnement de stationnement a beau ne représenter qu’une dépense de 120 € par an et par personne, ce n’en est pas moins un symbole de gouvernance à deux vitesses entre la Ville d’une part, et ses entités de l’autre. Le bourgmestre qui préside Arris a rappelé que la mesure avait été adoptée par le conseil d’administration au complet, y compris Pauline Boninsegna, pour réduire la dépense vu que le remboursement des durées de stationnement au cas par cas serait plus coûteux pour la structure.

Au-delà de cette polémique, le directeur financier, Éric Wartel, a aussi pointé dans son analyse une activité très réduite de la RCA Arris. Elle n’a opéré en effet des acquisitions qu’à hauteur d’un peu moins de 300 000 € sur l’exercice, pour un capital d’investissement de 2,3 millions€ qui dort sur un compte en banque. À défaut de poser la question de l’utilité publique, cet état de fait interroge la légitimité et la pertinence. À espérer que l’année à venir amènera des concrétisations plus convaincantes pour "requalifier, réhabiliter et revaloriser des biens immobiliers et du foncier", selon l’objet de cette RCA.