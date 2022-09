L’Olympic passe au stade supérieur

Une fois l’équipe dirigeante complétée, des projets ont été lancés. "Le premier touche à l’école de jeunes, avance Farid Ait Atmane. On ne voulait pas réduire le nombre d’équipes. On va même passer de 30 à 35 équipes pour donner à nos 600 jeunes l’occasion de jouer à leur niveau. Il y aura plus de perméabilité entre le pôle développement et le pôle excellence. Du matériel a été acheté pour permettre un travail plus efficace. On veut aussi rénover les vestiaires et les buvettes et remplacer un terrain synthétique."

Ces travaux prennent place dans un projet plus important, celui de la rénovation du stade de la Neuville. "On sait que notre stade ne nous permet pas de demander la licence pour la D1b, précise le président Dahmane. Nous avons donc demandé une étude pour évaluer les coûts et la faisabilité des travaux pour mettre nos infrastructures à niveau."

Deux versions du stade

Deux projets ont été proposés aux Dogues. "Le premier, plus modeste, coûterait 500 000 €, lance Farid Ait Atmane. Il consiste en la démolition des tribunes est et sud-ouest pour gagner un mètre de large pour le terrain et dégager une zone d’échauffement. On construirait alors une tribune préfabriquée comme au RFC Liège, par exemple. On aménagerait des accès pour les personnes à mobilité réduite. On reverrait l’espace des vestiaires et l’éclairage. Cette version, nous pourrions l’assumer sur fonds propres. Une deuxième version plus ambitieuse est également sur la table. La tribune démolie laisserait place à une structure toute neuve avec des buvettes. On parle là d’un budget de 1,8 million et même 2,5 millions en prenant en compte les travaux au centre de formation. Pour ce projet, il nous faudrait l’aide de la Région wallonne. Pour la première version on pourrait commencer les travaux dès la fin de cette saison. Pour la seconde, on repousse à 2024, vu les délais administratifs pour une demande de subsides."

"Nous aurions pu monter un projet de construction d’une nouvelle enceinte ou creuser l’idée d’un déménagement mais, quand je suis venu à la Neuville la première fois, en 2005, avec le RFB, j’ai immédiatement senti que ce stade avait une âme, se souvient Mohamed Dahmane. Cette rénovation était donc une priorité."