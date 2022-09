À lire aussi | Un parc d’attractions Legoland à l’horizon 2027 sur le site Caterpillar: plus de 1.000 emplois seront créés

Le chiffre de 800 emplois directs est à compléter par celui des indirects, au nombre de 640. S’agira-t-il d’emplois locaux à 100% ? "Si on ne peut le garantir, les faits montrent que ce type d’activités économiques profite très largement aux réserves de recrutement de proximité, la faible distance entre le domicile et le lieu de travail constituant un atout." Le bourgmestre a aussi évoqué la diversité de la gamme de jobs attendus. "Un parc d’attractions occupe par nature une grande quantité de jeunes travailleurs. Les opportunités devraient d’ailleurs intéresser des publics plus éloignés de l’emploi. Enfin, ces emplois sont non délocalisables, ancrés dans l’entretien de l’infrastructure et l’accueil du public. Dans ce cadre, de nombreux contacts se sont noués, notamment avec le Forem, afin d’améliorer l’apprentissage des langues étrangères au travers de formations spécifiques."

Quel retour financier pour la Ville ? "Charleroi percevra les revenus de taxes communales, notamment sur les constructions immobilières, mais ces recettes sont encore impossibles à chiffrer à ce stade car le projet continue à évoluer." C’est une société mixte détenue à 50% par la Sogepa (bras financier de la Wallonie) et pour l’autre moitié par le groupe Merlin et ses partenaires qui sera propriétaire des terrains de l’ancien site de Caterpillar. L’exploitation du parc sera concédée à une filiale privée.