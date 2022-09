Charleroi: un bus pour réduire les risques de consommation de drogues dures

Comme l’a indiqué le chef de groupe MR, Nicolas Tzanetatos, l’expérience a été menée à Liège dans un local central, mais le rapport d’évaluation qui a été établi est plutôt négatif. "Ce projet a créé un appel d’air, en attirant des consommateurs extérieurs et en intensifiant le deal de rue", observe-t-il. Il faut donc s’interroger sur sa pertinence. Pour le bourgmestre, Paul Magnette, qui a rappelé que ce projet était porté par le CPAS, l’objectif d’une salle de shoot n’est pas de réduire le trafic, mais de minimiser les risques liés à l’injection de substances tout en apaisant les quartiers. "Un phénomène d’attractivité peut être constaté dès lors qu’il n’existe qu’un seul dispositif. Mais dès le moment où il est mis en place dans plusieurs villes, les usagers qui souhaitent consommer dans un cadre sécurisé n’ont plus aucune raison de quitter leurs lieux de résidence." Selon Magnette, on va vers une généralisation de ces structures. "Cela exige néanmoins d’assouplir le cadre légal et de dépénaliser ce qui reste une infraction au regard du droit pénal."

Pour le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe, "le projet de bus a vu le jour en collaboration avec les intervenants du secteur. L’objectif est d’aller à la rencontre des toxicomanes dans les quartiers où ils consomment. Plusieurs zones seront ainsi couvertes. Le dispositif est en cours de finalisation." Sa conception répond aux réalités du terrain, a renchéri Paul Magnette. "Les achats de stupéfiants pourront se faire à proximité, si bien qu’une certaine tolérance devra être organisée: c’est en cela qu’il faut réformer la législation en vigueur. Cette salle de shoot itinérante ne tournera pas dans la ville comme un marchand de glace. Elle se rendra à intervalles réguliers là où des pratiques de deal et d’usage de drogue ont été identifiées. Les déplacements colleront à l’évolution des pratiques. Une évaluation permanente sera assurée." En réponse à la question de Sofie Merckx du PTB, le bourgmestre a indiqué que l’espoir était de démarrer l’expérience avant fin 2023.