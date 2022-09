« On fait salle pleine, mais on est dans le rouge »

Avec leur personnel (ils sont 14 en tout pour les gros soirs, dont 9 réguliers), ils ont cherché des solutions et déjà commencé à en mettre en place: "On n’a pas allumé la climatisation cet été, on ne fait tourner le lave-vaisselle que quand il est plein, on éteint les lumières et la musique quand il n’y a que le personnel dans le restaurant, on a augmenté certains prix, on n’allume qu’une seule friteuse à la fois." Mais ça n’a pas suffi.

Ils sont allés plus loin: ils ont diminué leurs deux salaires de patron. "J’ai dû m’asseoir avec ma fille de 9 ans pour lui expliquer qu’on allait se serrer la ceinture en attendant que ça aille mieux et qu’il allait falloir arrêter les extras", ajoute Antoine Hoyas. "Et on a aussi dû se résoudre à retirer de notre carte des choses devenues invendables: le saumon, la sole ou le magret de canard ont tellement monté de prix qu’on n’ose plus les proposer. Ça ne serait pas raisonnable de vendre 40 € un magret. On va probablement devoir supprimer d’autres propositions du menu. On se refuse, par exemple, à vendre 30 € un pavé de bœuf, c’est pourtant ce qu’on devrait faire… Le foie gras est passé de 25 à 52 € en un an. Mais on ne veut pas perdre les clients. Eux aussi, d’ailleurs, nous parlent des difficultés. Certains habitués venaient toutes les deux semaines, c’est fini maintenant."

Ils ont songé à fermer, mais ça signifie mettre le personnel au chômage – et donc en difficulté – et probablement perdre une clientèle durement acquise ces dix dernières années. Leur souci aujourd’hui ? L’augmentation des prix. "Le beurre et la crème ont pris 30%, l’huile 200%, les charges sociales 10%. Tout a augmenté. Et on voit les prix de l’énergie qui explosent, et qui vont nous toucher aussi à un moment. On ne se plaint même pas spécialement pour nous, tout le monde est dans le cas. Du particulier à la grande entreprise. Il y a des jours où on n’en dort plus, ça nous ronge petit à petit. Le gouvernement nous a bien aidés durant le Covid, il faut faire quelque chose maintenant aussi. Absolument."