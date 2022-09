L’associatif mis en grand péril par la crise

Les répercussions impactent le fonctionnement à tous les niveaux. Sophie Crapez fait état des difficultés que rencontrent les bénévoles. "Certains ont du mal à boucler leurs fins de mois, d’autres nous demandent une intervention dans leurs déplacements, ce qui ne s’était jamais vu ! Quant aux dons de particuliers et mécènes, ils ont diminué. Nous devons intensifier les recherches, ce qui mobilise une précieuse énergie."

Pour tenir le coup, l’ASBL, qui accompagne et accueille plus d’un millier de sans-abri chaque année, a dû se résoudre à réfléchir à l’envoi de préavis à titre conservatoire, une mesure extrême et inédite. "Nous n’avons pas d’autre choix." Deux autres pistes de solution sont à l’étude. D’une part, obtenir un soutien supplémentaire des pouvoirs publics. L’accès au tarif social de l’énergie, par exemple. "Dans ce cadre, nous avons interpellé massivement notre confédération, l’Unipso, pour qu’elle relaie nos revendications. Un important travail de lobbying est mené. Deuzio, on regarde s’il est possible de réduire les services aux usagers." Un autre ultimatum "nucléaire", car la vocation de Comme chez nous est de rencontrer les besoins pressants de la grande précarité.

En conclusion, c’est très difficile de faire des économies. "Nous n’avons pas de dépenses superflues. Ce que nous pouvons gagner ne peut l’être qu’aux dépens de nos missions." Concrètement, l’association est occupée à passer au crible tous ses postes de frais liés à des services. "En 2021, 3 700 douches ont été prises au Rebond, ce qui fait plus de 10 douches par jour. Faut-il en restreindre le nombre pour regagner de la marge ? Devons-nous limiter les déplacements au strict indispensable ?" L’analyse du budget s’effectue ligne par ligne. La quadrature du cercle.