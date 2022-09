Ce jeudi après-midi, devant la 10e chambre correctionnelle, le prévenu était censé se présenter pour se défendre sur les deux vols qui lui sont reprochés. Mais l’homme a fait défaut et écopera d’une peine de prison dans deux semaines.

Les 6 et 9 août derniers, Kim aurait commis deux vols: l’un avec effraction et à l’aide de fausse clé pour une Audi TT. Le second fait concerne une foreuse de marque Makita.

Déjà condamné

Pour voler le véhicule, Kim aurait d’abord escaladé la barrière protégeant le site d’une entreprise. "Il a volé un sac et les clés de la voiture s’y trouvaient. Il est ensuite revenu sur place pour repartir avec la voiture, car, dit-il, il avait envie de rouler avec", précise le substitut Vervaeren, en se basant sur la déclaration du prévenu.

Placé sous mandat d’arrêt, le suspecta finalement obtenu la détention sous bracelet électronique par la chambre du conseil de Charleroi, malgré le risque de fuite à l’étranger. La suite de l’histoire n’est guère surprenante. " Il a seulement mis quelques jours pour arracher le bracelet et s’enfuir.

Aujourd’hui, il est considéré comme évadé. " Avant les deux vols, Kim avait déjà démontré sa gratitude envers la justice en commettant les faits seulement trois mois après une libération. Cette fois-ci, le parquet requiert une lourde peine de prison: 5 ans. Est-ce Kim pointera le bout de son nez lors du prononcé ? Ou formera-t-il opposition à sa future condamnation ? À moins qu’il n’ait pris définitivement la poudre d’escampette.