Première vendange prometteuse au Martinet

"Nous avons décidé, après analyses, que ce serait le jour idéal, explique Henri Larsille, à qui l’on doit l’idée de ce vignoble didactique, en train de réceptionner le raisin. La maturité est à point. Et je suis vraiment scotché par la quantité. Et encore, on avait décidé de ne conserver qu’une dizaine de grappes par pied!" Une décision qui peut nourrir des regrets pour le profane, mais indispensable pour hausser la qualité des grains, tout comme la décision, les deux premières années après la plantation, de sacrifier totalement les raisins très tôt pour renforcer les pieds de vigne.

Le chai au château

La vendange à peine achevée, direction le château de Monceau, à quelques minutes du vignoble, où une des belles caves de briques voûtée héberge le petit chai du vignoble du Martinet. Petit, mais équipé comme il se doit, à la mesure des quantités à traiter cependant. Les caisses remplies de raisins sont pesées sur l’ancienne balance… d’un ancien médecin gynécologue, André Depasse, dont la fille, Carole, est membre de l’ASBL gestionnaire, Vins et gourmandises de Wallonie. "Cette balance convient parfaitement pour les quantités à peser", commente Henri Larsille. Qui, au terme de son exercice, peut annoncer le poids total: un peu plus de 408 kg.

Dans la foulée, non sans quelques essais et mises au point, le raisin passe par le fouloir égrappoir. Les grains, déjà un peu écrasés, sont récoltés dans des bacs pour être ensuite transvasés dans le petit pressoir. Un jus jaune à vert pâle, parfois un peu rosé, mousseux, en ressort. Au final, quelque 170 litres de moût sont extraits des raisins. "Ce n’est pas énorme, observe Henri Larsille. On arrive à un peu plus de 40% du poids de départ. C’était déjà le cas pour le muscaris: on a eu 50 litres de moût pour 100 pieds." L’explication est à rechercher dans la sécheresse de l’été et, aussi sans doute, dans les performances du petit pressoir.

La suite des opérations est très précise. Des sulfites sont ajoutés une première fois pour une conservation optimale. Le minimum, cependant: "Au total, 0,5 g pour 10 litres de moût". Six heures plus tard, des enzymes sont ajoutés. Les bourbes sont ensuite soutirées, des sulfites ajoutés une seconde fois. Et, 24 heures plus tard, les levures qui activeront la fermentation. Celle-ci durera plusieurs semaines. Le processus est toujours en cours pour le muscaris, récolté voici trois semaines. Pour la dégustation, il faudra être patient: "La mise en bouteilles (NDLR: de l’ordre de 350) n’est pas à attendre avant 8 à 10 mois…" Côté vendangeurs, ravis de leur récolte du jour, celle du johanniter, la dernière, est prévue la semaine prochaine.