Le trafic routier sous la loupe

Cofinancée par l’Europe dans le cadre d’un projet Interreg, elle s’appuie sur la participation de citoyens volontaires. "Telraam est un système léger d’observation du trafic. Il se compose d’un micro-ordinateur, de capteurs et d’une caméra à très faible résolution", indique Jean-Christophe Croquet, chargé du pilotage de ce projet au sein de l’agence de mobilité Mobilesem de Charleroi Métropole. "À ce stade, une trentaine de capteurs sont déjà actifs. Si 160 personnes ont manifesté leur intérêt pour l’installation d’un dispositif à domicile, nous n’avons pas encore clôturé notre appel aux candidats. Celui-ci se prolonge jusqu’au 30 septembre prochain et doit mobiliser une centaine d’habitants."

Une liste d’attente a été constituée. Ce sont les localisations et les contraintes techniques qui détermineront la sélection. La campagne s’étend sur les 30 communes de la zone. "Certaines ont largement relayé l’appel aux volontaires comme Gerpinnes ou Ham-sur-Heure/Nalinnes, selon Delphine Reman chargée de projets pour Charleroi Métropole. Dans le Sud-Hainaut, nous avons un peu plus de difficultés, notamment à Sivry-Rance."

Les mesures doivent s’étaler sur une durée d’un an au minimum. "Les appareils Telraam alimentent en données une carte interactive en ligne. On peut ainsi suivre en temps réel l’évolution des flux et des vitesses, lieu par lieu. À plus long terme, il s’agit de documenter une réflexion de diagnostic territorial." En pratique, Telraam réalise des comptages de flux (mais uniquement quand il fait jour) de façon précise et efficace. Au terme de la campagne, les chiffres collectés seront mis à disposition en "open data" pour tous les acteurs et opérateurs impliqués dans la gestion de la mobilité et de la qualité de l’air. Outre le SPW Mobilité Infrastructures, il s’agit d’alimenter la réflexion des décideurs politiques dans le cadre du Plan de mobilité de Charleroi Métropole en cours d’élaboration. Ces données permettront aussi d’objectiver le ressenti des citoyens quant au volume et au type de trafic qu’ils subissent au quotidien.