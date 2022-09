Le MR carolo demande que la Ville gèle les taxes locales pour les indépendants et les PME

Objet: suspendre les effets de plusieurs taxes locales sur la force motrice, les débits de boissons, les commerces de petite restauration et l’occupation privative du domaine public. Chef de file du MR carolo et ancien ministre fédéral, Denis Ducarme évoque le drame que vivent des centaines d’artisans, que ce soit dans le secteur de la boulangerie, de l’horeca, du commerce de détail, des métiers de contact, etc. "Leurs factures d’énergie ont triplé, quadruplé et même parfois au-delà, ce qui met en péril la poursuite de leurs activités.", souligne-t-il.

Et de citer l’exemple de la boulangerie Mahy à Châtelet, "dont les frais énergétiques sont passés de 1675 euros en avril 2020 à 7000 euros le mois dernier! Sous peine de travailler à perte ou d’exposer leurs clients à des augmentations de tarif qui viendraient affaiblir leur pouvoir d’achat, ces artisans ont besoin de soutien, et c’est urgent. Si le fédéral a pris des initiatives encore insuffisantes à ce stade, les régions et les communes n’en ont pris aucune. Il est donc essentiel que la Ville de Charleroi montre l’exemple." Dans le même esprit, la conseillère MR Manon Choel demandera un renfort de personnel d’accueil et d’accompagnement à la maison de l’Energie, où l’afflux de prises de rendez-vous allonge les délais. "Or, c’est tout de suite qu’il faut agir."

Selon le chef de groupe Nicolas Tzanetatos, "le risque existe que notre point soit reporté en raison de son incidence sur les comptes communaux, ce qui nécessite une analyse financière. N’ajoutons pas du stress à une anxiété déjà à son comble. Les commerçants et artisans subissent déjà la pression et le manque à gagner des travaux! Notre ville s’est déclarée hospitalière. Son hospitalité ne doit pas s’arrêter aux seuls bénéficiaires du CPAS mais à toute sa population, et aux composantes locales de son économie!" Le point sera discuté ce vendredi matin en réunion des chefs de groupes communaux.