Le grand chantier de la rue Sohier va commencer

Le chantier doit démarrer encore cette semaine. Il est prévu pour 170 jours ouvrables, soit pas loin de huit mois. La programmation de ces travaux en cette période automnale a été spécifiquement voulue pour s’assurer que les travaux soient finis à temps pour le Tour de la Madeleine 2023, la rue Sohier reliant notamment la place Mayence et la rue Frère Orban. Le stationnement sera interdit dans la rue pendant les heures de travail et ce, pendant toute la durée des travaux. Deux déviations seront mises en place : au départ de la rue Wauter, via la rue Wattelaer et la rue de la Madeleine et, dans l’autre sens, via la rue Dewiest et la rue César De Paepe.