«C’est le fruit de notre travail»

Vincent Battilana est membre de l’ASBL. Depuis le début de l’aventure du petit vignoble, il n’a cessé de s’investir bénévolement. Ces premières vendanges au Martinet lui donnent le sourire. « Depuis le début, nous sommes une dizaine de bénévoles à avoir accompli un travail formidable. Et à présent, on en a la satisfaction. Et on a une récolte magnifique ! » s’exclame-t-il.