Une société de Charleroi crée le Monopoly Haïti

Si un coup de dés suffit à vous transporter sur les plus belles plages de cette île des grandes Antilles, dans les odeurs de café et les parfums délicats de mangues mûres, ne vous y trompez pas: ce projet porté par Ketly Astier – une Haïtienne expatriée à Liège – a pour ambition d’aider la population de son pays déchiré par la violence d’une guerre civile. Une partie des bénéfices sera en effet reversé à l’association Liège aide Haïti, mise en place au lendemain du séisme de 2010.

Comme l’expliquent Éric Hublart et Didier Colart, de DicoGames, la solidarité est un nouveau moteur de création. Car il ne s’agit plus seulement de servir des passions à travers des jeux familiaux thématiques, mais de susciter de l’intérêt, de l’empathie pour des causes justes. "Nous l’avons déjà fait cette année avec la conception d’un Puissance 4 Pattes pour la SPA de Charleroi. Ici, nous remettons le couvert avec le Monopoly Haïti, qui sera prêt pour les fêtes de Noël."

100% wallon et solidaire

Trilingue en français, anglais et créole, le jeu est présenté dans une boîte joliment décorée. Elle représente un marché aux fruits en art naïf, l’un des courants artistiques majeurs sur l’île. D’autres éléments emblématiques rendent hommage à la culture et aux traditions du pays: c’est ainsi que les tap-taps, ces taxis collectifs qui constituent le principal moyen de déplacement, ont été réalisés par le Carolo Denis Mayeur alias Mad. Quant aux billets, leur illustration est signée par le liégeois "Noir artist". Un produit 100% wallon, en circuit court, avec un label solidaire.

Le jeu peut être précommandé sur le site Zelandco au prix de 70 €.