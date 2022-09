Le plan de mobilité de Charleroi soumis à l'avis des citoyens

Accroître les parts modales des transports les moins polluants est une autre priorité. "Sur base de l’analyse de 674 réponses, des déséquilibres de représentation se font jour", selon Nicolas Roquet, l’agent d’Espace Environnement chargé de tirer les premiers enseignements. Des communes sont sous-représentées comme Châtelet, Farciennes, Couvin, Chimay ou Beaumont mais, surtout, Sambreville où le taux de participation est particulièrement faible par rapport à la population. "Parmi les répondants, 60% effectuent leurs déplacements en voiture, 45% ne prennent jamais le bus, 25% utilisent le vélo au moins une fois par semaine. Un sur quatre parcourt moins de 10 km par jour, un autre entre 20 et 40. Ils sont une majorité à considérer que la voiture et la marche sont des modes de déplacement confortables et plutôt agréables. Mais, pointent-ils, il y a des efforts, de sérieux efforts, à faire pour rendre le bus et le vélo plus attractifs." La démarche participative va se poursuivre: après la clôture de l’enquête en ligne et le partage de ses résultats, un plan d’action sera établi en lien avec une étude d’incidences. Leur contenu sera à nouveau soumis à consultation d’août à novembre 2023, avant une finalisation pour début 2024. Infos sur le site Internet de Charleroi Métropole, à l’adresse www.charleroi-metropole.be.