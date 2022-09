Si les aspects prévention et verbalisation de la police ont eu un effet immédiat sur le respect de la vitesse, du côté de la Ville de Charleroi on prend cela aussi très au sérieux. À l’échevinat de la Mobilité de Xavier Desgain, on planche non seulement à une meilleure signalisation aux abords des écoles, mais également à une meilleure signalisation aux entrées de la ville. Hormis à quelques endroits, le rappel que la Ville en elle-même est en zone 30 est peu évident et les dispositifs mis en place ne suffisent pas. "On sait qu’on a encore quelques aménagements à faire sur la voirie pour inciter à rouler moins vite. Par exemple, à l’entrée de Montigny, les deux entrées par le BHNS. Le but est de donner un profil de voirie différent destiné à mieux voir qu’on rentre en ville", explique l’échevin écolo.

L’un de ces aménagements pourra être visible du côté de la rue de la Neuville, à la Ville Haute, en plaçant la rue en sens unique avec une piste cyclable bidirectionnelle. "L’une des deux bandes sera remplacée par une piste cyclable et des aménagements ralentisseurs devant la crèche Dourlet. Du côté de l’entrée BHNS, on verra mieux que l’on change de type de voirie. Le but est vraiment de donner un visuel tout à fait différent pour marquer l’entrée de ville. Il faut faire percevoir au conducteur qu’il a changé d’environnement, qu’il n’est plus sur une grande route et qu’il doit rouler plus calmement." L’un des meilleurs exemples reste la transformation du boulevard Jacques Bertrand.

Jouer sur le champ visuel

Pour ce qui concerne les aménagements à proximité des écoles, actuellement différents services travaillent sur le sujet dont les services Mobilité, Voirie, Nature en ville, le bouwmeester, le SPW ou encore le service trafic-mobilité de la police. "Nous travaillons à un guide général d’aménagements. On sait ce qui manque et à quels endroits, nous savons également comment les écoles sont équipées. Des panneaux “zone 30” ne sont pas suffisants. Un travail a été fait pour savoir où intervenir en croisant les relevés d’accidentologie. Cela nous donnera l’idée de par où commencer."

"Même si le travail d’expertise est en cours, notre action sera de jouer sur champ visuel des automobilistes pour qu’ils respectent le 30 km/h imposé. À cette vitesse, le champ de visuel est plus large et les dangers peuvent être anticipés plus facilement. Des rétrécissements et de la végétation peuvent influencer les comportements et contribuer à la protection des usagers les plus faibles."