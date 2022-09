Charleroi: il n'est pas prouvé qu'il a voulu "couper en deux" son ex-compagne

Le 9 mai 2021, la mère de famille, et ex-compagne du prévenu, pensait pouvoir simplement fêter la fête des Mères avec ses deux enfants. Mais Christopher, qui venait de consommer 3 Scotch CTS, fumé du cannabis et pris du Valium, est venu chambouler le programme en milieu d’après-midi. Comme relevé par le parquet, la dispute entre les deux personnes a éclaté parce que Christopher n’a pas apprécié que son ex-compagne prenne la défense de son enfant issu d’une autre union à la suite d’une dispute pour la PlayStation… Selon la victime, Christopher s’est saisi d’un couteau style hachoir, a menacé de la couper en deux et a tenté de lui porter un coup de couteau alors qu’elle était en boule.