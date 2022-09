Christian Carion: Tout à fait! On m’a fait parvenir le scénario que j’ai lu et qui m’a bouleversé. J’ai rencontré le scénariste qui avait écrit cette histoire pour Line, mais pas particulièrement pour Dany. J’ai donc retaillé un peu le rôle pour Dany, et quand celui-ci nous a donné son accord, pour moi c’était déjà beaucoup de savoir que c’est eux qui allaient jouer le film.

Dany Boon, qu’est-ce qui vous a séduit?

Dany Boon; De jouer avec Line, tout d’abord. J’avais reçu une première version du scénario que je ne trouvais pas très aboutie et celle-ci est beaucoup plus jolie. Il y a des moments touchants et drôles dans le rapport entre les deux personnages, même si ce n’est pas une comédie. Le film véhicule des valeurs humaines qui sont très belles.

Il y a pas mal de points communs entre Line Renaud et le personnage qu’elle interprète.

Christian Carion: Line, comme son personnage, a un parcours certain et elle est arrivée à une période où elle pose un regard sur son passé. Elle était très attachée à l’actrice qui allait l’interpréter jeune. Elle a validé le casting en disant: «Elle est formidable, mais elle n’a pas mes yeux.» Nous avons corrigé cela par des effets de trucage.

Dany Boon, est-ce une volonté de sortir de la comédie pure?

Dany Boon: Non, pas du tout, c’est la rencontre avec l’histoire, les retrouvailles avec Christian et l’envie de faire ce film avec Line. Mon seul plan de carrière, c’est de consulter le gamin que j’étais. C’est pour cela que je n’ai pas fait la suite des Ch’tis, par exemple. On m’a proposé un pont d’or pour le faire, mais j’ai toujours refusé.

On vous reverra peut-être dans d’autres drames?

Dany Boon: Sûrement!

La première présentation belge du film a lieu à Charleroi. C’est une ville qui vous parle?

Dany Boon: J’ai souvent joué mes spectacles ici et, récemment, j’ai tourné dans l’hôpital. Je me souviens être venu il y a 25 ans pour un enregistrement de «Bon Week-end», avec Michel Boujenah qui avait emprunté la voiture de son père, une Renault 25. Il a commencé à pleuvoir et les essuie-glaces ne fonctionnaient pas. On s’est arrêtés dans une station pour les faire remplacer. Ça fonctionnait très bien puis, avant d’arriver, j’ai dit à Michel: «Imagine que les essuie-glaces partent en vrille.» Et c’est arrivé! (rires).

L’acteur, très attendu par ses fans

L’acteur Dany Boon et le réalisateur Christian Carion, à qui l’on doit notamment le film Joyeux Noël, dans lequel le plus célèbre des Ch’tis jouait déjà un contre-emploi, étaient très attendus peu avant 20h, ce lundi, au Pathé Charleroi. Après s’être gentiment prêté au jeu des selfies dans le hall, l’acteur a rejoint la salle 8 du cinéma qui projetait en avant-première le film Une belle course.

Dans ce film, Dany Boon incarne un chauffeur de taxi appelé par une vieille dame qu’interprète Line Renaud. Avant de rejoindre la maison de retraite qui l’attend, elle lui demande de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie pour les revoir une dernière fois.

C’est donc une histoire remplie de sensibilité que servent avec brio ces deux acteurs dont on avait apprécié le duo comique dans Bienvenue chez les Chtis et La Ch’tite famille. En dépit d’un dénouement assez prévisible, le film se démarque par la qualité de ce tandem intelligemment mis en scène.