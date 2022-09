L’ex-concierge de la piscine devant la justice pour détention d’images pédopornographiques et attentat à la pudeur

Un second prévenu face à la justice

Aux côtés de Christian, le parquet a également décidé de poursuivre Joseph. Le pensionné, inconnu de la justice, s’est retrouvé par hasard mêlé à ce dossier glauque. "Il a utilisé le GSM du premier prévenu, que celui-ci avait perdu. L’adresse mail utilisée pour le téléchargement était celle du premier prévenu, mais l’adresse IP était reliée au second prévenu. Durant deux ans, ce dernier a détenu plusieurs milliers de fichiers pédopornographiques montrant de jeunes adolescentes", a précisé la substitute Pied. Joseph ne conteste pas "s’être laissé tenter": "Je le reconnais. J’ai trouvé le lien dans le téléphone que j’ai retrouvé, j’ai cliqué dessus et téléchargé les fichiers."

Ce qui intéresse Christian, ce sont les jeunes garçons. Entre 2004 et 2020, il a détenu des fichiers de ce genre et commis des actes de voyeurisme. L’homme admet, par exemple, avoir pris en photo un garçon de 3 ans, durant son sommeil, à son domicile et avoir retiré le pyjama de l’enfant. Christian ne conteste pas non plus avoir pris dans sa main le sexe d’un mineur de 17 ans pour faire des photos à son insu, également en pleine nuit.

La Régie Communale Autonome partie civile

Du côté des parties civiles, l’ex-employeur de Christian fait partie de la procédure judiciaire. "Il était le concierge de la piscine Hélios de Charleroi. Il a été licencié en mars 2020, pour motif grave. La détention des fichiers a eu lieu dans les locaux, dans sa loge de concierge", justifie MePhilippe Herman.

Face à la justice, la gorge serrée, Christian a admis les préventions à sa charge, hormis la diffusion des fichiers pédopornographiques et l’attentat à la pudeur commis sur l’enfant de 3 ans.

Une peine de 3 ans de prison, avec obligatoirement un suivi probatoire, est requise par le parquet contre Christian. Qui confirmait, dans ses auditions, "que la présence de jeunes enfants lui donnait des pulsions."Pour Joseph, un an de prison est sollicité.

MeJean-Philippe Mayence, l’avocat des deux hommes, a plaidé une suspension et un sursis probatoire. Une sérieuse prise en charge pour Christian est prévue par le pénaliste carolo, qui explique l’origine de cette déviance par des abus subis par son client. Jugement le 18 octobre.