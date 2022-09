Charleroi: 8 scènes de coups sur sa compagne

Depuis ses 14 ans, Ayron aime bien boire quelques verres d’alcool ponctuellement. Mais, aujourd’hui, ce penchant pour la boisson semble faire partie du passé. Depuis un mois et demi, Ayron confirme être abstinent. Et on comprend pourquoi tant cette dépendance à la boisson est l’une des causes du comportement violent du jeune père de famille.