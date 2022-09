Charleroi: la Maison de l’énergie est disponible pour adoucir les factures

Yves Peigneur, vous êtes le directeur de la Maison de l’énergie. Quelle est sa mission?

Accompagner l’ensemble des citoyens dans l’obtention des aides financières ou tarifications préférentielles auxquelles leur donnent droit leur situation socio-économique ou leur statut. Les antennes du CPAS veillent à ce que leurs usagers en bénéficient de façon automatique pour le gaz et l’électricité. La Maison de l’énergie prend le relais pour ce qui relève des chauffages au mazout, au pellet, au bois ou au charbon. Elle intervient aussi pour de nouveaux publics inconnus de l’aide sociale qui ne parviennent plus à faire face à leurs dépenses.

Comment les choses se passent-elles en pratique?

Le demandeur doit prendre rendez-vous pour une analyse de ses états de besoin. Il peut le faire soit par courriel à l’adresse fonds.mazout@cpascharleroi.be, soit par téléphone à notre call center au 071 504030. Comme nous sommes confrontés à une hausse du nombre de dossiers, les délais se sont allongés, mais nous tenons compte des urgences. L’analyse de chaque situation est effectuée par un assistant social tenu au secret professionnel. Elle s’opère sur base d’une série de documents à fournir.

Vous parlez d’une hausse du nombre de dossiers. De quel ordre?

Pour décrire ce que nous vivons depuis une dizaine de jours, le mot explosion me semble mieux adapté. Quotidiennement, nous recevons en effet une trentaine de demandes. Les contrats de fourniture à prix fixes arrivent à échéance, certains ménages sont déjà confrontés à des régularisations ou augmentations de provision affolantes.

Philippe Van Cauwenberghe, vous êtes président du CPAS. Ces dépenses impactent-elles votre budget de fonctionnement?

Oui, car c’est sur nos fonds propres que nous octroyons les avances mazout remboursables et les interventions allant de 25 à 100% des factures. Elles sont octroyées aux personnes dont les cuves sont vides et qui n’ont pas les moyens de les remplir. Ces aides peuvent venir en complément de l’allocation chauffage, une prime fédérale octroyée selon des critères de ressources et de statuts précis.

Yves Peigneur, qui peut bénéficier du tarif social?

Toute personne en difficulté de paiement, à condition d’être approvisionnée par Ores, le fournisseur social de la Wallonie. Ce tarif réduit baisse de 50% en, moyenne le coût des consommations d’électricité de près de 80% de celles de gaz.

Quelles autres mesures sont-elles en application?

Il y a notamment le droit de tirage du fonds fédéral énergie pour la prise en charge des impayés d’électricité et de gaz, l’aide hivernale gaz pour les détenteurs d’un compteur à budget… En fait, les dispositifs évoluent au gré des crises et des failles que le filet de protection des ménages fait apparaître. Nous pouvons gérer la totalité de ces démarches. Mais au-delà du curatif, il y a le volet préventif auquel travaillent nos tuteurs énergie.

Soutenir financièrement la rénovation énergétique

La Maison de l’énergie est située sur le boulevard Joseph II, face au CPAS. ©EdA

Parce que la meilleure économie d’énergie, c’est la réduction de ses consommations, la Maison de l’énergie accompagne les Carolos dans la planification et le financement de leurs projets de rénovation énergétique. "Au-delà du rôle d’éducation et de conseil de nos tuteurs énergie qui proposent des solutions pour diminuer la facture de chauffage et d’électricité, nous gérons trois grands types de dossiers pour les investissements: les demandes de primes Mebar, un dispositif régional de subvention pour le financement de travaux économiseurs d’énergie; les demandes de prêts à zéro pourcent et le dispositif Charl’isol, mis en place l’an dernier par le CPAS et l’échevinat de la Transition de Charleroi." comme l’explique le directeur de la Maison de l’énergie, Yves Peigneur, l’objectif de ce projet pilote en Wallonie est de booster la modernisation du bâti pour réduire les consommations et les émissions de CO2. Deux quartiers cible ont été retenus lors du démarrage: à Jumet et à Montignies-sur-Sambre. Dampremy suivra en novembre mais tous les Carolos sont invités à soumettre leurs projets.

"À ce jour, nous avons déjà ouvert 250 dossiers, c’est-à-dire plus d’un en moyenne quotidiennement. L’accompagnement s’articule autour de quatre axes: il s’agit d’abord d’identifier les priorités d’investissement au travers d’un “quick scan”, c’est-à-dire d’un état des lieux. En fonction de la situation familiale et socio-économique du demandeur, on regarde à quelles primes les travaux sont éligibles. Ces primes évoluent dans des rapports de 1 à 6 suivant les revenus."Yves Peigneur cite l’exemple d’un investissement de 20000 € qui, déduction faite des primes, est tombé à 8000. Après avoir examiné les démarches à effectuer, l’équipe Charl’isol guide le demandeur. C’est elle aussi qui lui propose les modes de financement les mieux adaptés..

071 207160