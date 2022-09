Charleroi: appelé à la rescousse, l’instituteur abuse de son ancien élève

Si Cyril est revenu dans la vie de l’élève qu’il avait eu dans sa classe en 2013 et en 2014, c’est via la grand-mère du jeune Antoine (prénom d’emprunt). À l’époque des faits, en 2019, le jeune garçon éprouve plusieurs difficultés dans sa vie d’adolescent. Mal dans sa peau, en total désaccord avec ses parents et en plein décrochage scolaire, Antoine va mal. Et sa grand-mère pense pouvoir l’aider en appelant à l’aide son ancien instituteur. "La grand-mère de mon client et la grand-mère du prévenu se connaissaient. Elle a donné une mission au prévenu: voir ce qui n’allait pas dans la vie de la victime", confirme MeGelay, partie civile.