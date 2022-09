Lyon, une mosaïque de territoires inspirants pour Charleroi Métropole (photos)

Des ambitions identiques

Si l’opération est en cours, la mission s’est étendue à d’autres territoires. "Ce sont désormais 400 hectares de friches industrielles et de quartiers urbains que nous devons transformer et rééquiper avec nos partenaires en bordure de la voie d’eau, depuis l’ancien site des ateliers et minières de la Sambre à Monceau jusqu’à la plateforme trimodale de Charleroi-Châtelet en passant par la traversée de l’hypercentre autour de la gare du sud."

Dans ce cadre, un voyage d’étude a eu lieu la semaine dernière à Lyon, en quête de bonnes pratiques et d’idées inspirantes. Bien sûr comme l’observe la directrice du développement territorial Nathalie Czerniatynski, les deux villes n’ont pas la même taille ni les mêmes moyens. Mais les ambitions sont identiques: il s’agit des deux côtés de renforcer l’attractivité urbaine en repensant la façon de travailler, de se déplacer, d’utiliser rationnellement l’énergie, bref de vivre.

Charleroi et Lyon partagent des points communs: leurs métropoles ont embarqué l’une et l’autre dans le programme européen Positive Energy District, qui vise à terme la neutralité climatique; elles ont lancé des plans urbains de mobilité pour réduire l’usage de la voiture; elles portent des projets de réseaux de chaleur, à l’instar de la Commune de Farciennes qui a déposé une fiche dans le cadre du dernier appel Feder.

Il va falloir engager

Sur le terrain, les réalités lyonnaises sont très différentes: du quartier très densifié de la Part-Dieu autour de l’une des plus grandes gares d’Europe jusqu’à celui de la Confluence au sud, là où la Saône finit son parcours de 220 kms pour se jeter dans le Rhône, depuis Gerland (quartier du stade de l’Olympique Lyonnais) et son parc d’activités biotech jusqu’à Lyon Parilly avec son site Usin, qui rappelle celui de Caterpillar… Mais ces réalités divergent aussi à Charleroi, avec des enjeux composites: le pôle alimentaire des AMS Sud et la future méga-cuisine de collectivité d’une capacité de 25 000 repas par jour, la construction de la Zebrarena, nouveau stade du Sporting, l’adaptation des outils de la plateforme trimodale près du village du recyclage de Tibi, le quartier du futur avec une caserne militaire de la dernière génération, le pôle Clean Tech dans l’ancienne centrale électrique de Marchienne, l’A6K/E6K et son hub digital et technologique…

Le métier d’aménageur urbain combine de multiples compétences, car il impose de tout gérer de A à Z. À ce stade, le recrutement de personnel apparait comme l’un des grands défis. L’intercommunale éprouve en effet des difficultés à débaucher des talents pour renforcer ses équipes.

Fleurus et Farciennes aussi concernées

e plus en plus de collectivités locales et supra locales (Communes, CPAS, zones de police, régies, etc.) ont recours aux services d’Igretec pour la gestion de projets. À Fleurus et Farciennes, ce pourrait être demain dans le cadre d’aménagements urbains.

Deux nouvelles lignes de train

La cité des Bernardins a déposé une fiche pour la création d’un mobipole dans le quartier de la gare, où deux nouvelles lignes de train seront mises en service dès décembre: celle du BSCA avec une desserte en bus et le train direct vers Louvain-la-Neuve. "Nous voulons dans ce cadre intensifier les investissements dans notre centre-ville, explique le bourgmestre Loïc D’Haeyer. Nous allons notamment retravailler l’axe commerçant de la rue de la Station pour en faire une zone partagée." L’espoir est de pouvoir ouvrir le chantier en 2023.

Dans sa "forêt des loisirs", Fleurus porte le projet de créer un trail center, un réseau de parcours VTT de difficultés variables, selon le principe des pistes noires, rouges, bleues ou vertes en ski alpin. Un tel équipement vise à booster le tourisme pour en faire un nouveau levier de développement.

Un réseau de chaleur

À Farciennes, le maïeur Hugues Bayet tente d’obtenir le financement de son réseau de chaleur, à partir de la récupération de la chaleur de l’usine de Tibi. Comme à Fleurus, il s’agit de ne pas créer de faux espoirs puisque rien n’est acquis, la task force constituée par la Wallonie doit analyser près de 900 propositions. Mais le réseau de chaleur farciennois a du sens, environnementalement et socialement en pleine crise de l’énergie. Comme celui que la Ville de Charleroi entend étendre de la boucle urbaine vers la porte Ouest.

Mieux exploiter le potentiel de la voie d’eau

À Charleroi, le Port autonome est un acteur majeur de la transformation des territoires: un master plan est en cours pour redéfinir les fonctions et la reconstruction de la zone Sambre Est, autour de la plateforme mutimodale de Charleroi-Châtelet et du village du recyclage de Tibi à Couillet. Comme le rappelle son président Christian Laurent, "nous gé rons 29 sites portuaires totalisant 470 hectares dont 330 issus d’anciennes friches industrielles. Cela représente près de 8 kilomètres de quais pour une centaine d’entreprises en concession. Notre plateforme trimodale de manutention des conteneurs doit adapter ses infrastructures à l’évolution de la longueur des bateaux et des trains."

Car à Charleroi Métropole comme à Lyon, l’attente des responsables politiques est forte pour augmenter la part des déplacements de marchandise par voie d’eau. Par rapport au port de Lyon dont la Compagnie Nationale du Rhône est concessionnaire, les besoins en équipement ne sont en rien comparables: près de 10 000 conteneurs transportés par an à Charleroi pour une capacité de 400 000 à Lyon, avec des hauteurs de charge nettement moindres compte tenu des dimensions réduites des ponts…

Un projet de transport fluvial de passagers

"Nous avons l’ambition d’accueillir un service de transport fluvial de passagers, un bateau-bus qui relierait le centre de Charleroi vers l’est car le tronçon ne compte aucune écluse." Il y a également le projet de marina dans le centre-ville face à la gare de Charleroi sud. À l’ouest, deux entreprises ont confirmé leur arrivée dans le futur pôle agroalimentaire de la zone Sambre Ouest: la société coopérative agricole de la Meuse (SCAM) et le groupe Weerts y développeront des activités de logistique

Une indispensable interpénétration de compétences

Le directeur général d’Igretec Renaud Moens retient deux enseignements de son voyage à Lyon: d’abord, la transversalité du métier d’aménageur urbain, avec une interpénétration de compétences.

Deux: l’absolue nécessité de renforcer le rôle des communautés d’énergie renouvelables. Plutôt que de réinjecter l’énergie produite ou récupérée sur un réseau à grande échelle, il faut la partager localement.

l’importance de la darse

Pour sa part, le président du Port Autonome Christian Laurent retient trois chiffres de sa visite du quartier Confluence: dans une ville vieille de 2000 ans et sur un site marécageux remblayé voici deux siècles, la reconstruction n’a commencé qu’il y a 20 ans, et cela grâce à la création d’une darse.

La production d’énergie de la Compagnie Nationale du Rhône est une autre source d’inspiration.