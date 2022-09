Charleroi : les nouveautés de la rentrée de l'enseignement de promotion sociale

Avec huit sites répartis sur l’ensemble du territoire de la ville, l’enseignement carolorégien de promotion sociale est ni plus ni moins le premier du genre en Wallonie, juste derrière les Provinces, gros pouvoirs organisateurs historiques dans ce secteur. "Nous comptons plus de 200 enseignants et entre 6000 et 7000 apprenants", résume l’échevine de tutelle, Julie Patte. Hier matin, elle était présente sur le site de l’Eceps, à Jumet, fraîchement rénové et adapté aux dernières normes énergétiques. "La promotion sociale permet tout autant de reprendre les bases, passer son CEB ou son CESS, comme de s’investir dans une formation totale, avec des scénarios de réorientation pour adultes, en cours du jour, en cours du soir, avec beaucoup de flexibilité dans les horaires et les modules, d’autant que les apprenants ont souvent une vie de famille, si pas des obligations professionnelles, en dehors des cours", souligne l’échevine.