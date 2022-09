Charleroi: «C’est pas juste te frapper que je veux, c’est te tuer», Grégory a un problème avec la violence

Une dent en moins

Les premiers faits reprochés au prévenu sont intervenus mi-septembre, à l’issue d’une sortie entre collègues dans un casino. Dans la voiture, Gregory a asséné plusieurs coups de poing à l’un d’entre eux. "Lors du séjour, il a harcelé ce même collègue pour obtenir les coordonnées d’une fille. Ensuite, au casino, il a perdu quasiment toute sa paie, tandis que le collègue a gagné. Il l’a frappé dans la voiture", précise le parquet.

Un mois plus tard, c’est sur un ami que Gregory s’est défoulé à deux reprises. "Mon client a cru qu’il allait y passer. Il lui a même dit: "C’est pas juste te frapper que je veux, c’est te tuer."Il a été agressé gratuitement par le prévenu, qui lui a asséné plusieurs coups de poing, même au sol. Il lui manquait une dent.", signale MePoisson.

Comble de l’ironie: les deux hommes étaient amis et venaient de s’enfiler plusieurs canettes de bière avant que la situation ne tourne à l’agression gratuite. Fin novembre, Gregory confirme avoir harcelé diverses personnes, dont son ex-compagne. "Là aussi, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a commencé à insulter, à faire des gestes d’égorgement, etc.", indique la substitute Broucke.

Déjà connu pour des coups et blessures sur compagne et pour de nombreux faits durant sa minorité, Gregory sera, quoi qu’il arrive, condamné puisqu’il est en aveu de l’ensemble des préventions. Une peine de minimum un an de prison est requise. MeWidart, à la défense, plaide la clémence du tribunal et un sursis probatoire. Jugement mi-octobre.