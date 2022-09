Charleroi : une expo de toiles de "fous"

C’est donc une double plongée qui attend les visiteurs: à la fois dans un patrimoine pictural frontal, d’une vraie qualité, et d’un intérêt certain et à la fois dans tout ce parcours thérapeutique, qui continue à questionner, en 2022 sur les définitions de la normalité, de l’aliénation, du bien-être mental. "La santé psychologique et mentale de la population, c’est plus que jamais un enjeu de notre société et la période de pandémie n’a définitivement pas aidé. Nous rencontrons, au Centre d’action laïque, des gens en détresse mentale, qui auraient plus que probablement été internés, selon les normes des années 1950".

Cette exposition, intitulée "De l’art des fous (à l’art psychopathologique)", est vernie ce soir, dès 18 heures, dans les locaux du CAL, rue de France. Elle sera ensuite visible jusqu’au 19 novembre, du lundi au samedi, de 10 heures à 16 heures, entièrement gratuitement. Pour cause de convention laïque, l’expo sera fermée le samedi 8 octobre.

Ce vendredi 23 septembre, une conférence gratuite éclairera certains des enjeux historiques de l’art-thérapie. Jean-Noël Missa traitera de la "Naissance de la psychiatrie biologique", de 18 heures à 20 heures, c’est gratuit sur réservations au 071/53 91 72.

"Nous atteignons ici la fin d’un cycle commencé en janvier de cette année avec l’exposition de photos de Jean-Philippe Charbonnier. Nous poursuivrons de toute façon la réflexion sur la singularité humaine, les normes sociétales et la liberté de pouvoir être soi-même", conclut le directeur.