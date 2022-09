Charleroi : lé vélo, star de la semaine de la mobilité

Comme le souligne l’échevin Xavier Desgain en charge de la Mobilité, c’est l’occasion de rappeler les enjeux et l’état d’avancement de la politique menée par la tripartite communale PS/C +/Écolo. Ces enjeux sont définis par l’audit Bypad et le plan vélo validés en 2021 par les élus locaux. La priorité a été donnée à la mise en œuvre des infrastructures cyclables, et notamment un ring à vélo d’une longueur de 23 kilomètres. L’ambition est d’offrir des itinéraires de circulation sécurisés à une population de plus de 125000 habitants dans un rayon de 5 km autour de l’intra-ring. Les travaux d’aménagement sont en cours. L’autre condition indispensable, c’est l’intégration de parkings à vélo accessibles et bien répartis sur le territoire. Deux marchés d’équipement viennent d’être attribués: en 2023, la ville accueillera 33 modules de 36 places et six box de 6 places de vélos, classiques ou électriques. "Nous préparons également une campagne de promotion du vélo pour le printemps prochain", indique l’échevin.

Un véhicule sur cinq est un deux-roues

Alors qu’une opération de mesure de la charge de trafic démarre à Charleroi Métropole, des relevés effectués dans la deuxième quinzaine d’août sur le boulevard Audent ont fait apparaître que les deux roues (vélos, motos, trottinettes, etc.) représentaient 17% de la part modale: un véhicule sur cinq!

Ce mercredi 21 septembre, sept partenaires seront associés dans l’animation vélo de la place Verte à Charleroi. "Notre cellule vélo aura déroulé la piste d’habileté et d’initiation à la conduite, un dispositif adapté aux enfants de moins de 12 ans. Nous présenterons par ailleurs un état des lieux de nos aménagements routiers et des projets vélo à venir", poursuit Xavier Desgain.

Agence de mobilité de Charleroi Métropole, MobilEsem mettra des vélos de différents types (vélo cargo, électriques, pliables, etc.) à la disposition du public pour des essais libres. Quant à l’atelier de réparation de l’ASBL Brillo, il offrira un check-up mécanique aux usagers. Le GRACQ présentera un bilan de ses actions et invitera les cyclistes à une balade encadrée d’environ 10 km en ville vers 15h. Présence de la brigade cycliste de la zone de police et animations diverses sur place.