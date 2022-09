Exposition: Lemaire en transparence au Musée du verre de Charleroi

Français, formé aux Beaux-Arts de Dijon, le créateur s’est frotté, au fil de son œuvre et de son évolution, à nombre de matières: l’élastomère, les résines, le bronze, sans jamais négliger la pâte de verre, le verre à froid et le verre à chaud. Désormais reconnu dans le monde entier, son travail l’a amené à exposer dans de nombreux musées et institutions. En 2019, il a signé une pièce sculpturale monumentale, sur le territoire de la ville de Troyes: une composition où dialoguent l’eau, la couleur bleue et, bien sûr, le verre. Souvent verticales, portées par une réflexion constante entre la transparence et la rugosité, la légèreté et l’opacité du verre et de la pâte de verre, les créations de Jean-François Lemaire seront visibles dans une dizaine de jours à Charleroi, jusqu’au 5 mars 2023.

Pour rappel, l’accès au Musée du verre est inclus dans le billet d’entrée au Bois du Cazier.