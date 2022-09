Ce lundi matin, le presque quadragénaire a fait l’étalage de son absence totale de remise en question sur son comportement violent envers sa compagne, le 9 août 2020. Jérôme a notamment tenté de se faire passer pour la victime en évoquant "trois coups de pied au tibia droit" assénés par sa future victime ou de minimiser sa violence en reconnaissant "une poussée contre le mur, sans claque ni coup de poing."

Une fracture de la mâchoire, tout de même Suite à la violente réaction de son compagnon de l’époque, Sonia (prénom d’emprunt) a subi une fracture de la mâchoire. Excusez du peu… Pour le parquet, Jérôme a déjà commencé à se montrer violent dès le 5 août 2020. "La victime parle de divers coups, tous les jours. Cela a commencé par des gifles, avant des coups de béquilles dans le dos et cette fameuse fracture de la mâchoire."Circonstance aggravante, outre le fait que la violence a été commise à l’encontre de sa compagne: cette dernière était enceinte de huit mois à l’époque.

Avant ça, le 12 mai 2020, la police a découvert un couteau et un tournevis sur le prévenu, "qui se sentait en insécurité après avoir fait l’objet de menaces." Malgré l’absence d’antécédent judiciaire pour Jérôme, une peine sévère est requise contre lui: 10 mois de prison. Me Frédéric Ureel, à la défense, plaide pour sa part une mesure de suspension du prononcé. Le pénaliste carolo estime qu’une blessure profonde a rejailli lors de la séparation du couple, entraînant la violence de son client. "Son ex-compagne et mère de ses enfants a eu un enfant avec son propre père. Dans ce cas-ci, il a appris qu’il ne s’agissait pas de son enfant. La blessure du passé a rejailli."

Jugement le 10 octobre.