Charleroi: un parc canin à la Broucheterre

"L’idée, c’est un parc pour les gens, selon leurs besoins, auquel ils prennent part pour le créer, explique Bernard Blareau, coordinateur du projet, à l’origine de l’ASBL Centre du paysage. Il s’agit aussi de lier économie et écologie, notamment en trouvant les moyens pour limiter les coûts de création et d’entretien, en optant pour un parc plus sauvage. Enfin qu’il puisse évoluer selon les budgets, les moyens." Une philosophie inspirée des jardins punk où l’on s’appuie sur les végétaux existants, sur ce que la nature propose, en laissant se développer ce qui est intéressant.

Les actions se succèdent

Deux ans après la signature d’un bail emphytéotique de 40 ans avec le propriétaire wallon, le SPW, et malgré la pandémie, les premières actions ont bien démarré. Le site a été nettoyé de ses déchets, 10 m3au total. Il a aussi été sécurisé. Et au printemps dernier, 16 grands arbres (notamment tilleuls, érables champêtres, charmes à feuilles rouges et même un séquoia géant) ont été plantés grâce à un subside de la Ville. "Ils forment la base de structure du parc", précise le coordinateur.

Les actions futures programmées sont bien plus nombreuses. Ainsi, l’apiculteur de Mont-sur-Marchienne, Jérémy Delchambre, qui a déjà installé deux ruches sur le toit de l’Éden, en implantera six dans le parc, sous une structure couverte existante. À la mi-octobre, des plantes vivaces prendront place, grâce aux subsides accordés par la Ville dans le cadre des projets participatifs. Un montant de 5500 €, obtenu d’un appel à projets participatifs de la Maison de la participation et des associations, servira à installer une deuxième grille d’entrée, à la rue Pige-au-Croly.

L’automne sera aussi le moment de planter des arbrisseaux d’autres essences (cornouillers, alisiers, chêne chevelu, châtaignier américain, etc.) grâce à l’aide de la Fondation Roi Baudouin. Enfin, "nous nous inscrivons aussi dans un projet d’Alicia Monard, échevine du bien-être animal, qui veut créer un parc canin dans chacun des cinq districts de Charleroi. Pour le district centre, le parc de la Broucheterre pourrait proposer jusqu’à 30 ares de surface pour permettre aux chiens de courir librement". Resterait à définir qui assurerait la gestion de l’espace.

Mécène recherché…

Le projet du parc est bien lancé, donc. Il ne sera totalement achevé que sur le long terme, mais des activités sur le site ont déjà pu avoir lieu, et d’autres sont envisagées. "Les retours que nous avons sont très bons, mais il est très compliqué d’impliquer les gens du quartier. Peut-être avec des projets plus petits, comme un terrain de pétanque par exemple, qui pourrait être intégré." L’autre problème, ce sont les moyens. C’est pourquoi l’ASBL est à la recherche d’un mécène, en particulier une entreprise qui pourrait soutenir le projet, matériellement ou financièrement. L’appel est lancé.

Infos: www.boommeester.be