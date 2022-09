En effet, si pour les particuliers, il est recommandé de baisser le chauffage et de se couvrir plus chaudement il n’en va pas de même dans les maisons de repos et de soins du CPAS de Charleroi. "Nous ne pouvons pas baisser la température, nous avons l’obligation de maintenir une température de 22 °C.", explique-t-on.

Pour l’instant, il est difficile d’estimer ce que cela coûtera au centre d’action sociale carolo. À ce stade, le CPAS bénéficie d’un tarif avantageux grâce à un processus d’achat groupé d’énergies. Toutefois, avec près de 50 bâtiments à gérer, des dispositifs pour économiser peuvent être mis en place. "Pour les bâtiments occupés par nos agents, comme les antennes sociales, nous avons demandé de baisser la température et cela peut être fait grâce à une gestion centralisée. Nous utilisons très peu de mazout et essentiellement du gaz et de l’électricité. Il a donc été demandé d’adopter des gestes comme ne pas oublier de fermer les lumières par exemple."

Les travaux de rénovations de bâtiments du CPAS pourront également faire retomber la note. "Lors de nos rénovations nous mettons un point d’honneur à veiller à la durabilité des bâtiments. Une meilleure isolation est de mise. Nous remplaçons également les chaudières afin qu’elles soient moins énergivores. Ces préoccupations de durabilité sont aussi bénéfiques d’un point de vue économique."