Charleroi: confréries et arts de rue de Wallonie en fête, village éphémère et block party inédite (photos)

"Lors du carnaval, à l’occasion d’un entretien avec l’échevine Babette Jandrain, nous avons lancé l’idée d’un petit événement qui rassemblerait les confréries à Charleroi. Je pense que c’est de là qu’est né ce village wallon.", explique Emmanuel Gilard, grand chambellan de la confrérie du houblon wallon.

Le public pouvait ainsi partir à la rencontre de produits peu connus. La brasserie Junisun d’Anderlues, par exemple, proposait ses trois bières phares: La Bourlettine, la Tip Top, et une petite dernière baptisée la Big Moustache. "C’est une bière brune qui est née durant la pandémie. Le dessin est inspiré d’un de nos amis, Claude, qui nous a rejoint sur ce village.", commentent les représentants de Junisun. D’autres breuvages comme La Fol ainsi que la traditionnelle escavèche de Chimay ont également été appréciés des amateurs.

L’après-midi de samedi était dédié aux arts urbains sur la Place Verte. Une dizaine d’associations locales étaient rassemblées autour d’une Block Party qui a fédéré un public plus jeune dans le centre-ville. "C’est un retour post-Covid qui était très attendu, souligne Fabrice Laurent, directeur de l’Eden qui chapeautait l’organisation. L’objectif est de réaffirmer l’identité carolo et wallonne de ces associations dédiées aux pratiques des arts de rue et de créer des liens entre elles".

Unique en Belgique

Adaptant un concept né aux États-Unis où l’idée est de bloquer une rue, de se brancher sur l’électricité du quartier et de se réunir autour d’un DJ pour une fête improvisée, l’Eden a créé un modèle unique en Belgique. "Il faut s’orienter vers le nord de la France pour trouver des concepts similaires. C’est assez rare de bloquer une place entière pour une block party.", indique Noan, coordinateur du projet. Cet événement de rentrée aura aussi permis aux associations de rencontrer un nouveau public et d’inscrire de nouveaux adhérents.