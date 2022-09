Quelles conséquences le réchauffement climatique a-t-il sur le patrimoine végétal et sur votre travail?

La canicule et la sécheresse ont mis nos arbres à rude épreuve. Sous l’effet de la chaleur et des stress hydriques, certains ont particulièrement souffert, notamment dans les bacs hors sol dont le nombre va se réduire et dans les fosses de plantation inadaptées. Avec Hainaut Développement qui nous accompagne dans la gestion et le diagnostic phytosanitaire, nous avons identifié 165 spécimens en état de détresse sur les boulevards, dans les squares, les parcs. Il s’agit d’essences moins résistantes et d’arbres récemment plantés. Parmi eux, certains sont condamnés, quelques-uns pourraient être sauvés, nous le saurons au printemps prochain. Mais pour protéger ceux qui les remplaceront, il faut à la fois repenser les aménagements urbains et le choix des espèces, mais aussi les modes de gestion.

Quelles mesures concrètes préconisez-vous?

Améliorer les fosses de plantation d’abord, comme cela est en cours dans le programme de rénovation urbaine de la ville haute. Les arbres doivent disposer de suffisamment de terre pour étendre leurs racines. Et une bonne irrigation est primordiale. Pour cela, les trottoirs ont été conçus avec de légères pentes qui favorisent le ruissellement des eaux pluviales. Cela évite de saturer le réseau d’égouttage tout en améliorant l’irrigation des fosses de plantation. Afin d’accompagner la bonne réalisation de ces aménagements, nous avons également préparé une charte de l’arbre qui en est cours de finalisation, elle sera bientôt soumise à l’approbation du conseil communal. Assez complète et inspirée de modèles étrangers, elle placera Charleroi parmi les toutes premières villes de Wallonie à se doter d’un tel outil.

Il faut aussi vous tourner vers des espèces d’arbres plus résistantes à la chaleur et aux sécheresses, voire aux précipitations abondantes?

En effet. Nous avons identifié certains types de chênes, mais aussi une variété méridionale de châtaigniers et divers conifères. Ces arbres vont notamment remplacer les hêtres et les liquidambars qui sont vulnérables en milieu urbain. Même logique pour la végétation de nos squares et ronds-points. Les plantes vivaces dont les souches restent en terre en hiver se sont substituées aux annuelles. Nous privilégions également la gestion différenciée, c’est-à-dire adaptée à la fonction de chaque espace: un parc ne s’entretient pas comme un cimetière, un pré fleuri comme une pelouse… L’objectif est de laisser plus de place à la nature tout en réduisant les charges d’entretien et les besoins en eau. Cet été, les arrosages ont été intensifs: deux personnes y étaient préposées dans chaque district.

La Ville continue-t-elle à produire des fleurs dans ses serres de Ransart?

Oui, nous en produisons une septantaine de variétés, uniquement pour rencontrer nos besoins. Des milliers de pots sont ainsi mis en œuvre chaque année.

Et qu’en est-il des arbres?

L’objectif est d’en planter mille nouveaux chaque année mais nous sommes au-delà. Sans compter l’obligation de compenser ceux qui disparaissent. En matière d’abattage, la législation est stricte: on ne peut mettre au sol un arbre que s’il est condamné. Et il faut le remplacer. La saison des plantations de racines nues va bientôt commencer: elle s’étend de novembre à mars sauf en période de gel.

Quel est le budget de fonctionnement du service Nature en ville?

Il s’élève à un million d’euros hors dépenses salariales, de charroi et de bâtiment. Il inclut les charges de sous-traitance, car certaines tâches sont exécutées par le privé au travers de marchés stock.