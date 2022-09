Charleroi battu 3-2 à OHL: le secteur défensif inquiète

Bien dans le match, les Zèbres ont ensuite relancé eux-mêmes leurs adversaires en se tirant plusieurs balles dans le pied. La première : une grossière erreur d’appréciation de Koffi – de retour après une petite blessure – dont a profité l’excellent Maertens (1-1, 22e). Au fil des minutes, c’est le reste du secteur défensif qui a perdu pied, que ce soit Andreou ou Bager. "On aurait pu mieux gérer certaines actions qui nous ont coûté les trois buts. Peut-être des moments d’inattention, des détails, des petites erreurs", commentait Loïc Bessilé, lui aussi de retour dans l’équipe pour remplacer Kayembe, blessé.

"Si on n’arrive pas à gagner, on doit au moins faire en sorte de ne pas perdre, regrettait Daan Heymans, lucide par rapport à la prestation collective. C’était un jour de moins bien. On a pris trois buts trop facilement. On connaissait pourtant la manière de jouer d’OHL avec leurs flancs percutants et des longs ballons dans le dos de nos défenseurs que l’on n’a pas toujours bien contrôlés. On va analyser tout ça."

Déjà 13 buts encaissés et une seule clean sheet

Ces derniers jours, c’est surtout le manque de transfert offensif qui a été pointé du doigt. Edward Still cherche la meilleure formule en attaque. Pour preuve, il a commencé le match avec Heymans comme joueur le plus avancé. Benbouali et Descotte étaient sur le banc, Badji en tribune. Malgré tout, Charleroi a inscrit deux buts à Den Dreef, dont un sur penalty, converti par Ilaimaharitra. "Marquer deux buts à OHL et repartir sans le moindre point, ça laisse un goût amer, concédait l’entraîneur carolo. On n’a pas réussi à trouver la profondeur aux bons moments mais la possession était contrôlée. Je crois qu’on a été pris par notre enthousiasme après le 2-2."

Étrangement, c’est sa défense qui a rompu, piégée par un coup franc en première zone de Holzhauser repris par Gonzalez, ensuite auteur d’un doublé. Un secteur qui est pourtant rodé mais qui, privé de Kayembe et Knezevic (le Suisse revient doucement dans le coup après une infiltration au genou) a visiblement manqué de charisme et d’assurance, samedi soir.

En huit matchs de championnat, Charleroi a déjà encaissé 13 buts, c’est cinq de plus que la saison dernière à pareille époque. La seule clean sheet jusqu’ici a été réussie contre Seraing. "Il y a le nombre de buts encaissés mais il faut aussi regarder les expected goals concédés, pointait Still. La qualité des occasions que l’on donne est très faible. Après 34 matchs de phase classique, c’est ce qui comptera."