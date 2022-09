98000 € virés avant le procès: frère et sœur ont-ils organisé l’insolvabilité de leur maman?

Pour bien comprendre l’organisation frauduleuse d’insolvabilité qui est reprochée aux deux enfants, un petit retour en arrière s’impose. En 2003, Jean-Pierre et Françoise (les victimes) achètent la maison en arrière-zone vendue par la maman d’Olivier et de Patricia. En 2007, à 80 ans, elle décide, de sa propre volonté, de rentrer en maison de repos. En 2010, les nouveaux propriétaires connaissent des premiers soucis. Le propriétaire d’une partie du terrain acheté en revendique sa propriété. Un procès devant un juge de paix s’ouvre et des négociations entre celui qui se prétend grugé et les deux récents propriétaires débutent. Pour racheter la part du terrain et éviter une éventuelle destruction de leur bien acheté en 2003, le couple doit payer 75000 euros.

Un compte vidé quinze jours après une citation judiciaireLésé dans l’histoire, le duo se retourne donc vers la maman d’Olivier et de Patricia et lance une citation judiciaire pour être indemnisé. Seulement, quinze jours après le lancement de cette citation, 98000 euros sont transférés du compte bancaire de la maman vers celui de ses enfants.

Étrange coïncidence? Pas pour le parquet, qui estime que les deux enfants ont volontairement transféré l’argent afin d’éviter à la maman d’indemniser les acheteurs.

Olivier prétend ne pas avoir réfléchi aux conséquences qui pouvaient déboucher d’un procès en Cour d’appel après un premier procès remporté par sa maman. Juste après, Patricia a admis avoir ordonné le virement après une concertation familiale. Pour la partie civile et le parquet, cet aveu suffit à considérer l’insolvabilité frauduleuse. Un sursis est requis contre les deux enfants, avec une peine d’amende ferme de 20000 euros.

Les prévenus devront-ils sortir l’argent de leur poche? Réponse dans un peu plus d’un mois.