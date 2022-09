«6 000 emplois de plus à Charleroi d’ici 2027-28», annonce Magnette

Pour étayer sa vision de Charleroi et faire le point sur l’activité économique, Paul Magnette a pris deux grands axes : la création d’emploi et la formation.

«6 000 emplois prévus, des annonces fermes»

Dans le district Centre, on concentre des emplois publics, des bureaux, des services, ainsi que des commerces et de l’horeca. Un pôle digital et créatif se crée autour d’A6K, Sambrinvest, Charlewood et le Quai 10, tandis que Charleroi Entreprendre accompagne les créations d’activités. "Vu les mètres carrés de bureaux prévus, sur cinq ans, il y aura 1 000 emplois à créer pour remplir l’espace", dit le bourgmestre.

À l’Est, c’est l’économie circulaire qui se développe avec Tibi, Filao et Retrival, le port multimodal ainsi que l’écopole de Farciennes et l’arrivée prochaine de Google en bord de Sambre (600 emplois).

À l’Ouest, "c’est compliqué : c’est à la fois industriel avec Air Liquide, Industeel et autres, mais aussi des friches abandonnées". Il y aura donc l’arrivée de la "caserne du futur"de l’armée belge (1 000 emplois militaires et civils), le nouveau stade de foot de Charleroi et des activités agroalimentaires (cuisine centrale) et logistiques (hub alimentaire et Weerts).

Au Sud, plus "résidentiel", ce qui reste des ACEC (Alstom, Thales, Nexans) continue de grandir et vient d’être rejoint par la plus grande usine de satellites d’Europe, Aerospacelab (500 emplois). Comet, de son côté, consolide ses activités de tri et de recyclage.

Au Nord enfin, le Biopark continue de grandir, et il y a les annonces de l’arrivée du parc d’attractions Legoland (800 emplois directs, 640 indirects) et de l’atelier de démantèlement d’avions à côté de l’aéroport (900 emplois).

"En tout, ça fait 6 000 emplois prévus pour 2027-28, via des annonces fermes. Et je précise qu’il y a aussi eu, cette année au Forem, l’ouverture de 2 250 offres sur l’arrondissement."

«Créer des emplois c’est bien, mais ça doit aller aux Carolos»

Sauf que pour Paul Magnette, créer des emplois c’est une chose, mais il faut qu’ils profitent aux Carolos. "L’avantage c’est qu’on voit que les emplois qui vont se créer sont pour tous les travailleurs, du docteur en biosciences à celui qui a décroché de l’école, détaille-t-il. Mais le taux de chômage des jeunes et de longue durée est toujours haut à Charleroi."

Là, une seule réponse pour Paul Magnette : la formation. On note le redéploiement de la Cité des métiers d’ici 2025, le futur campus universitaire à la Ville Haute, les investissements dans A6K-E6K pour la manufacture avancée, Charlewood et Becode, l’IFAPME pour la technique et même Duo For A Job qui vient d’arriver sur la région, pour épauler les demandeurs d’emploi d’origine étrangère victime de discrimination.

"Nos hautes écoles aussi se déploient : la HELHA veut s’étendre dans les secteurs de l’alimentation durable et la biopharma, et la HEPH fait un master en jeu vidéo et vise l’économie solidaire et la diététique", insiste le bourgmestre. Enfin, la European Biotech School annoncée sur le Biopark formera de façon pointue les diplômés de biotech aux besoins spécifiques des entreprises locales.

"N’oublions pas la reconversion et la réinsertion, avec les cellules du district Ouest ou Monceau-Fontaines, par exemple, ainsi que le Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui va se déployer."