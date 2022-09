Charleroi : deux études pour améliorer la gestion des espaces verts

Comme l’explique le directeur du service Nature en ville, Julien Hanus, cette technique consiste à adapter le mode d’entretien d’un espace vert à sa fonction (terrain de sport, parc, sentier, square, etc.) afin de respecter au mieux l’environnement et la santé humaine. Il s’agit aussi de favoriser la biodiversité. "En passant, par exemple, de haies traditionnelles taillées au couteau à des haies vives multi-essences, poursuit-il. Ou en remplaçant des zones de pelouse par des prés fleuris comme on l’a fait dans le parc Depelsenaire, derrière l’extension du palais de justice de Charleroi."

Outre l’intérêt de préserver la nature en milieu urbain et de contribuer à la sauvegarde d’écosystèmes fragiles puisque des insectes viennent butiner les fleurs, cela allège les charges d’entretien: les prés fleuris ne réclament en effet qu’un fauchage annuel à l’automne. "Après cinq ans, on regarde comment la végétation a évolué. Si l’on constate une colonisation de plantes environnantes (des plantes parfois invasives comme la berce du Caucase), on retravaille le terrain et on procède à un nouveau semis."

Les conclusions de cette étude sont attendues le mois prochain. Un second audit doit venir les compléter. Hainaut Développement, qui accompagne la Ville dans la gestion de ses arbres remarquables, va en effet devoir établir un cadastre et un diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré existant sur le territoire. "Un tel check-up avait été effectué dans le passé, rappelle Julien Hanut. Ce travail va nous permettre de le remettre à jour." Les opérations commenceront dans les mois à venir. Rapport attendu en fin de mandature.