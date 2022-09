Vente des plaques de rues à Charleroi : un règlement strict

Les échevins Julie Patte et Mahmut Dogru insistent: "Nous voulions avant tout éviter le piège de la séance d’enchères et couper court aux spéculations et aux risques de reventes." Trois principes supervisent donc cette opération: la vente ne se fera que ce 4 octobre, en direct, lors de l’exposition des plaques. "Cela n’empêche évidemment pas quelqu’un qui ne peut pas se déplacer de dépêcher quelqu’un d’autre à sa place", concède Julie Patte. Mais, seconde règle, les participants recevront trois étiquettes à l’entrée de la MPA, à apposer près des plaques qui les intéressent; trois par personne présente, pas plus. Enfin, ultime parti pris: chaque plaque est vendue à un prix unique, quel que soit son état, son histoire, ses particularités. C’est 40 € par objet.