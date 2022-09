Charleroi : 77 millions€ seront investis dans la rénovation énergétique des bâtiments publics

Il s’agit de huit écoles communales (Bosquetville, Alouette, Roton, du Nord, de Gohyssart, de la Duchere, de Soleilmont à Ransart, ainsi que l’école industrielle), six complexes sportifs (Mont-sur-Marchienne, Belle Vue, Asie, Ransart, Roux et de l’Environnement), une crèche (Espoir à Marcinelle) et une salle polyvalente (Ballens à Monceau). L’échevin en charge de la transition écologique Xavier Desgain, qui y a travaillé avec son chef de cabinet adjoint Julien Lechat (qui gère les dossiers énergie), a chiffré l’ampleur de l’opération: elle porte notamment sur l’isolation de 26000 mètres carrés de façades, le renouvellement de 29000 mètres carrés de toitures et le remplacement de 11400 mètres carrés de châssis – les matériaux utilisés seront essentiellement biosourcés – ainsi que la modernisation des systèmes de chauffage/ventilation et l’amélioration du confort… Bénéfice attendu: une baisse de consommation de 51%, soit l’équivalent de 1,5 à 2millions€ par an aux tarifs actuels, mais aussi 58% de réduction d’émissions de gaz à effets de serre.

Comme l’ont souligné le bourgmestre et son échevin, cela rencontre pleinement les engagements pris par cette majorité vis-à-vis de la jeunesse, mobilisée en début de mandature pour un renforcement de l’action publique contre le réchauffement climatique. À Charleroi, l’ambition est d’atteindre la décarbonation à l’horizon 2050, et une réduction de 50% des rejets de CO2 en 2030.

Présent pour la signature, le ministre wallon de l’Energie et du Climat Philippe Henry s’est réjoui de l’ampleur de cet effort qui sera largement financé par la Ville en fonds propres, avec une contribution du plan wallon de relance et de la politique intégrée de la Ville. À lui seul, le programme carolo représente 40% des projets de Renowatt (151 millions HTVA pour toute la Wallonie à ce stade). Ce dispositif qui va de la conception à la maintenance pour une durée de 15 ans obéit à des clauses éthiques et sociales: Luminus Solutions est tenu en effet de recourir à l’expertise locale à la fois pour la conception, que vont se partager les bureaux d’étude d’Igretec et de Réservoir A, et pour l’exécution, confiée aux entreprises Bemat et Duchene.

Dans le cadre des chantiers, 26000 heures de formation seront dispensées pour favoriser le retour à l’emploi de demandeurs peu qualifiés. "Nous avons enfin l’obligation d’atteindre des objectifs d’économie, sous peine de pénalités financières", a ajouté Raoul Nihart, CEO de Luminus Solutions. Les travaux commenceront au plus tard à la fin 2023 pour s’étaler sur une durée de deux ans.