Accusé d’attouchements, le tonton nie tout

Ce sont des "doigts dans le pet", pour reprendre les mots des enfants, qui sont reprochés au tonton. À l’époque, régulièrement, celui-ci vient chez sa belle-sœur pour jouer à la Playstation, boire des bières et jouer avec les enfants, qui le voient presque comme un père – le leur ayant disparu dans la nature.

Mais alors qu’ils se disputent, des pénétrations anales avec le doigt sont faites sur les enfants, par-dessus le pyjama. C’est en allant consulter une psychologue, après avoir fait une batterie d’examens médicaux à l’hôpital qui ont conclu à "une parfaite santé physique", que le pot aux roses est dévoilé. Un des enfants faisait des crises d’angoisse, la mère s’est inquiétée et, après les aveux du petit Mathieu, son frère Jean est aussi passé aux aveux. Une plainte a été déposée.

Volte-face

Mais, depuis, la situation a changé: la mère a retiré sa plainte, les deux enfants ont dit qu’ils avaient menti et, devant le tribunal correctionnel, Sébastien – qui est père d’une petite fille et beau-père de trois enfants –, a continué à clamer ce qu’il dit depuis qu’il est accusé: "Je ne comprends pas, je n’ai rien fait!"

Pour le tuteur ad-hoc des deux enfants – désigné par la justice mais qui n’a jamais réussi à entrer en contact avec les victimes – ainsi que pour le ministère public, les faits sont établis et Sébastien doit être puni. Sévèrement, vu les 6 ans de prison demandés par la substitute du procureur. "L’expertise montre que les enfants sont crédibles quand ils dénoncent les agissements de leur oncle. Par contre, depuis, la famille s’en est mêlée: les enfants n’ont plus vu leurs grands-parents du jour au lendemain, le grand-père dit qu’ils mentent et qu’ils vont détruire des vies. On leur a expliqué qu’à cause d’eux leur tonton allait aller en prison. Entendus après le retrait de la plainte, les deux frères ont tenu des propos qui ne laissent selon moi aucun doute: “peut-être que j’ai menti, je ne sais plus”, dit Mathieu. Son frère dira aux enquêteurs: “je n’aurais rien dû dire”. Il n’y a aucune remise en question puisque l’oncle nie tout."

Pour la défense, c’est un dossier monté de toutes pièces, où le ministère public "fait son shopping"dans les déclarations des uns et des autres sans prendre tout en compte. "Ça fait trois ans qu’on le suspecte d’atteinte à l’intégrité physique d’enfants, mais jamais on n’a auditionné mon client. Il est venu aujourd’hui pour pouvoir dire ce qu’il attend depuis le début. Il faut pouvoir l’entendre. Les deux enfants disent aujourd’hui que leur oncle leur manque, l’interrogatoire de sa fille de 8 ans – qui l’a d’ailleurs beaucoup chamboulée parce qu’on lui a demandé si son père lui mettait des doigts dans le pet – n’a rien donné. Plusieurs témoignages recueillis indiquent la présence de la mère lors des scènes alors qu’elle n’a jamais été poursuivie pour non-assistance ou pour participation, pour moi il faut un acquittement. À titre subsidiaire, par sécurité parce que l’acquittement est pour moi la seule réponse possible, je demande une suspension probatoire puisque la scène remonterait à plus de 5 ans, et enfin si on devait aller jusque-là je demande bien évidemment une peine bien moindre que six ans et j’estime qu’elle peut être assortie d’un sursis probatoire."

Jugement le 5 octobre.