Un Carolo exposé au Rijksmuseum

Exposer son travail dans l’un des musées des beaux-arts et d’histoire les plus prestigieux d’Europe: un artiste carolo est sur le point d’accomplir ce rêve peu accessible. Samedi, un portrait de Jonathan De Cesare sera en effet accroché aux cimaises du Rijksmuseum d’Amsterdam aux côtés de ceux de Vermeer et Rembrandt, peut-être même devant le tableau le plus connu du maître hollandais du XVIIe siècle, réputé pour ses clairs obscurs: La Ronde de nuit, qui vient de bénéficier d’une restauration.