Nuit des riverains du BSCA perturbée: des réponses

En cause, des problèmes de créneaux horaires dépendant du contrôle aérien européen pour 75% des cas, les 25% restants s’expliquant par des retards enregistrés dans d’autres aéroports résultant de problèmes météo ou techniques. Si le député vert estime qu’il faut durcir le quota de bruit admissible entre 6h30 et 7h et entre 22 et 23h, le ministre s’est du moins engagé à demander à BSCA que des mesures opérationnelles soient prises en conséquence de la situation.

D’autre part, Clersy observe que seules deux compagnies (Wizzair et Tui) utilisent la nouvelle piste allongée pour le décollage alors que cette extension permet de réduire la puissance nécessaire au décollage et donc le bruit. Alors que la piste est fonctionnelle depuis près d’un an, le principal utilisateur, Ryanair, n’a pas encore procédé au paramétrage des ordinateurs de bord de ses avions pour décoller de la nouvelle piste, pointe Clersy, qui parle d’un "manque total de respect à l’égard des riverains".