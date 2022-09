Le sport se donne des «elles»

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller Thomas Lemaire (PTB) suggère de leur donner plus de visibilité sur le portail Internet officiel de la ville. Elles ne sont actuellement pas assez présentes, Charleroi doit se donner les moyens de mieux les mettre en valeur.

"Que ce soit dans les complexes sportifs gérés par la Ville, l’ASBL Parc des Sports ou la Régie communale autonome (RCA) pour ce qui concerne la piscine Hélios, la grande majorité des clubs qui fréquentent ces infrastructures sont mixtes", selon l’échevin en charge des Sports Karim Chaïbaï. Il note d’ailleurs que le sport dans lequel la pratique s’est le plus féminisée n’est autre que le football. Peut-être sous l’influence de la médiatisation de grandes compétitions comme l’Euro cet été. "En foot, on ne trouve désormais plus un club sans équipe 100% féminine. En outre, le phénomène gagne en ampleur sur tous les fronts."

Cet été, Charleroi y a contribué en mettant sur pied un tournoi de basket de proximité 3x3 accueillant de nombreuses équipes féminines. Dans plusieurs disciplines, l’entité compte désormais des clubs composés uniquement de femmes. Au-delà des Dauphines en volley et des Spirou Ladies en basket, Karim Chaïbaï cite d’autres équipes: le Femina Docherie et l’AC Gilly Dames en basket, le Madry club en futsal, la Juventus girls academy Hainaut en foot et le Smilesport en natation.