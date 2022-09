Le corps d’un Sambrevillois, avec une jambe en moins, retrouvé sur les rails à Charleroi-Sud: homicide maquillé, suicide, accident?

Branle-bas de combat: Infrabel coupe les lignes et interrompt le trafic ferroviaire, le parquet et le laboratoire scientifique descendent sur place, la police positionne des scellés autour des voies et se poste sur le R9 pour éviter les curieux.

"Il s’agit du corps d’un homme de 46 ans domicilié à Sambreville, mais on ne connaît pas les causes du décès à ce stade, indique Amélie Di Vincenzo du parquet de Charleroi. S’agit-il d’un suicide, d’un homicide maquillé, d’un accident avec un train? Une autopsie aura lieu ce mercredi soir ou jeudi, une instruction a été ouverte. Toujours est-il qu’il manque un membre au corps, la jambe droite a été arrachée. C’est possible que ça soit par un train, on ne sait pas: l’enquête et l’autopsie permettront d’y voir plus clair."

L’incident a engendré l’annulation de plus de 80 trains et plus de 2000 minutes de retards cumulées sur le réseau.

Aux alentours de midi, la circulation des trains a pu reprendre sur l’ensemble des lignes.