Feu vert pour le futur siège de Solidaris

La décision du collège communal remonte au 30 août. Le permis vise la rénovation et la mise en conformité de ce vaste bâtiment de verre de 7 étages. Destiné à accueillir le personnel administratif, l’édifice sera réhabilité en veillant à améliorer les performances énergétiques et à limiter l’empreinte carbone des futures activités, en particulier grâce à un triple vitrage et au recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur et d’électricité. On ne touchera pas au gabarit, mais un bardage métallique blanc procurera de la légèreté à l’immeuble, en façade. Les travailleurs pourront aussi compter sur des espaces de vie qualitatifs, avec des bureaux fonctionnels et deux niveaux dédiés à des espaces de convivialité, notamment avec un restaurant et une salle de sport. L’apport de lumière sera important avec l’intégration de mezzanines, de patios et de galeries. Enfin, l’accessibilité au nouveau siège de Solidaris sera idéale, avec la proximité immédiate de transports en commun, un parking en sous-sol de 170 places et un local pour 44 vélos.