Elle aurait «inventé» des viols pour ne pas retourner vivre chez son père

Il y a des procès qui peuvent vous donner la nausée. "Je devais me mettre toute nue et il me touchait la pêche", "Je devais secouer son zizi très fort jusqu’à ce que le lait sorte", "Il a essayé de me pénétrer et ça m’a fait mal", "Quand je ne voulais pas, il me regardait avec des gros yeux méchants et j’avais peur", "Il me disait: déshabille-toi, et j’étais obligée": telles sont les paroles tenues par Emeline (prénom d’emprunt) à propos des abus qu’elle dit avoir subi durant quatre ans, entre 2010 et 2014. "Lui", c’est son papa, Cédric. Elle avait 10 ans lors des premiers faits.