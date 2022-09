Charleroi : voici les Journées du Matrimoine

Peu importe, en ce mois de septembre du début du XXIesiècle, le matrimoine fait son grand retour dans le vocabulaire carolo, grâce à la première édition des Journées du matrimoine, qui se dérouleront du 22 au 25 septembre. Margaux Joachim reprend: "Créé en 2016, le collectif Charliequeen questionne la représentation des femmes dans l’espace public, notamment à travers l’inégalité flagrante dans les noms de rues. Après un premier cadastre que nous avons réalisé en 2017, il s’est avéré que moins de 2% des rues de Charleroi portaient le nom d’une femme, contre 19% qui portaient le nom d’un homme. Ce nouveau rendez-vous entend donc sortir les femmes historiques de l’ombre tout en mettant à l’honneur les femmes actuelles."

Ces premières Journées du matrimoine, qui sont évidemment appelées à devenir récurrentes et annuelles, sont mises sur pied en partenariat rapproché avec la Ville de Charleroi, et principalement l’échevin du Patrimoine, Thomas Parmentier, et l’échevine de l’Égalité des Chances, Alicia Monard. Cette dernière épingle un grand moment symbolique de cette première édition à venir: "Depuis le début de cette mandature, c’est une réelle volonté de la Ville de faire avancer l’égalité femmes-hommes. Et nous travaillons avec tous les acteurs de terrains et le monde associatif. Cela se concrétisera notamment à travers l’inauguration du nouveau nom de la placerelle du quai Rimbaud, face au Quai 10." Celle-ci devient la placerelle Alice Guy, du nom de la première réalisatrice de l’histoire du cinéma.

Appel aux archives privées

Toutes les activités des Journées du matrimoine sont d’ores et déjà consultables sur le site Internet officiel de l’événement, à l’adresse https ://matrimoine-charleroi.be. Margaux Joachim en profite pour conclure sur un appel important: "Nos premières actions nous ont révélé que les archives de la Ville manquaient cruellement de contenu féminin. Nous en appelons donc aux citoyennes et citoyens, que chacun puisse nous confier ses archives familiales et privées, afin de créer un fonds qui intégrera les archives de la Ville". Cette collecte vient de commencer, elle se poursuit jusqu’au 6 septembre 2023. Toutes les infos au 071/86 15 20.