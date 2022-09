Charleroi : Vela, un atelier de couture qui transcende le tabou du cancer du sein

C’est l’une de ses grandes victoires, dans les travées de la Chambre des représentants: Hugues Bayet a vu sa proposition de loi devenir réalité, la TVA sur les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux femmes souffrant de cancer du sein est abaissée, de façon pérenne, de 21% à 6%. C’est au cœur de l’atelier de couture Vela, sis 280 chaussée de Charleroi, à Montignies-sur-Sambre, qu’il évoquait cette avancée, hier matin: "Nous sommes tous confrontés, un jour ou l’autre, au cancer du sein, on a une maman, une sœur, une cousine, une amie, qui est touchée. Et pour les femmes, c’est toujours la double peine. D’abord, il a la maladie elle-même; ensuite, il y a le coup porté au plus intime de l’être et de sa féminité. Cette baisse de TVA, au-delà de l’évident gain financier pour les femmes, est aussi soutenue par toutes les études qui prouvent que des soutiens-gorge et maillots de bain avec prothèses adaptées aident au moral de la patiente et, donc, à sa guérison".