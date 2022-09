Charleroi : des ateliers de pleine conscience pour les agents de la Ville

C’est un cheminement personnel qui l’a amené à partager sa pratique avec ses collègues. Dans ce cadre, il a suivi des cours à l’ULB pour obtenir sa certification d’instructeur MBSR (Mindfullness Based Stress Reduction). "Ma direction a accueilli favorablement le projet, et elle m’a fait confiance." Ces séances gratuites qui avaient débuté en 2019 ont dû être interrompues en raison de la pandémie de Covid, sécurité sanitaire oblige. Au départ, elles étaient organisées dans une quinzaine de bâtiments communaux selon une tournante, ce qui était très lourd à assumer. Désormais, elles le sont chaque lundi après-midi au parc de la Serna à Jumet, en plein air, quelle que soit la météo. "On s’adapte au climat. Par exemple, s’il pleut, nous privilégions les balades méditatives mais en règle de base, on fait confiance à la vie, qui a plus d’imagination que nous."

©EdA

Les belles surprises sont souvent au rendez-vous. Ce jour-là, on prévoyait des averses. Le ciel a affiché un bleu azur profond, avec un soleil franc (lire ci-contre). Conflits, pensées dépressives, état de spleen: tout le monde a déjà ressenti ça dans sa vie privée ou professionnelle. La pleine conscience aide à prévenir l’aggravation de ces symptômes, à retrouver de l’énergie positive. Une séance accueille une quinzaine de participants.

Chaque semaine, le planning est envoyé aux quelque 500 agents qui ont marqué de l’intérêt. Les premiers qui réservent sont inscrits. "Ce n’est pas sur leurs heures de pause ni de midi que les volontaires pratiquent, mais sur leur temps de travail." Comme le rappelle Jennifer Hiernaux, chargée de projets à la direction générale, la Ville fait le pari que les membres de son personnel qui se sentent épanouis et plus heureux se montrent plus productifs et créatifs au boulot. "Mais il n’y a aucune contrepartie attendue."